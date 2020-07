Serie A, il prossimo turno (34^ giornata)

Solo un giorno di riposo prima di ripartire. La 34^ giornata di Serie A avrà il via sabato 18 luglio e si chiuderà lunedì 20 luglio. Si parte con l'Atalanta ospite del Verona alle 17:15 di sabato, mentre alle 19:30 il Sassuolo sarà ospite del Cagliari. In serata a San Siro il Milan sarà chiamato a proseguire la striscia positiva contro il Bologna. Sei gare in calendario la domenica: apre Parma-Sampdoria, mentre alle 19:30 sarà sfida salvezza in Genoa-Lecce. Punti pesanti in palio anche in Fiorentina-Torino, mentre Brescia-Spal è incrocio tra squadre vicine alla retrocessione. Il Napoli attende l'Udinese. Alle 21:45 fari puntati sull'Olimpico per Roma-Inter. A chiudere il programma di giornata sarà Juventus-Lazio: fischio d'inizio allo Stadium alle 21:45 di lunedì.