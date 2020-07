Gattuso: "Non è calcio, giocatori non sono robot"

Gattuso risponde anche sui motivi che portano la squadra a prendere determinati gol: "Non penso che ci manchi equilibrio - ribadisce - L'ho già spiegato quando parlo di 'hot zone' cioé quella in cui si creano le occasioni, gli altri sfruttano meglio, noi no e questo un po' mi preoccupa. Poi bisogna contemplare anche tante altre cose: i pali che colpiamo, il fatto che stiamo giocando a un altro sport. Questo non è calcio, si gioca ogni tre giorni, si gioca senza tifosi. I giocatori non sono robot anche se facciamo delle rotazioni. E anche i risultati che stanno venendo fuori sono strani. A questa squadra non si può rimproverare nulla, facciamo buoni risultati, non siamo brillantissimi ma dobbiamo essere soddisfatti di ciò che facciamo".