La squadra di Gattuso sfida al San Paolo l'Udinese per cercare di rispondere al Milan e raggiungerlo in classifica. La squadra di Gotti è reduce dal pari casalingo contro la Lazio e cerca punti preziosi per avvicinare la salvezza. Hysaj e Lobotka dal 1' insieme al tridente Mertens, Insigne, Callejon. I friulani con Lasagna-Nestorovski in attacco. Diretta Sky Sport 253 alle 19.30

