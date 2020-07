Si gioca in Serie A con la 34^ giornata, turno iniziato sabato e proseguito in giornata con Parma-Sampdoria. Sono quattro gli incontri in programma alle 19.30 a partire da Napoli-Udinese, squadra quest’ultima impegnata nella lotta per non retrocedere come le altre 6 formazioni. Fiorentina-Torino può blindare la classifica di entrambe, Genoa-Lecce è uno spareggio salvezza fondamentale. C’è anche Brescia-Spal per assegnare l’ultimo posto in classifica