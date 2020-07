In un video pubblicato sui suoi profili social, il Bologna scende in campo contro il razzismo. I giocatori di Mihajlovic rispondono a una serie di quesiti tra scherzi e battute ("chi è il più bello? il più intelligente? Il più buono? il più simpatico?"), arrivando poi alla domanda finale: “Tra i miei compagni chi è il più razzista?” La risposta di tutti i rossoblù non lascia spazio a dubbi: "Nessuno, We are one"