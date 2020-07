Stagione finita per Matias Vecino . Il centrocampista dell' Inter verrà sottoposto, nella giornata di martedì 21 luglio, a un intervento chirurgico al ginocchio destro per risolvere una sofferenza meniscale . L'uruguaiano nel post lockdown aveva collezionato appena due presenze, per 22 minuti totali. Questo il comunicato della società nerazzurro sull'operazione a cui verrà sottoposto il centrocampista: "Nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale", si legge sul sito ufficiale del club.

La stagione di Vecino

Con i venti minuti giocati nella sfida pareggiata per 2-2 contro l'Hellas Verona, si è chiusa la stagione di Matias Vecino. L'uruguaiano era rimasto fuori anche nelle ultime tre partite, quest'operazione lo costringerà a saltare anche le ultime quattro gare di campionato nonché la sfida di Europa League contro il Getafe e l'eventuale Final Eight. Il centrocampista ha finito l'annata calcistica 2019/2020 con 25 presenze totali, di cui 20 in Serie A, 3 in Champions League, 1 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Sono stati 3 i gol segnati, 2 in campionato contro Verona e Milan e 1 in Champions contro il Borussia Dortmund.