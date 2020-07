6/11

4) CRISTIANO RONALDO: 11 gol in trasferta alla stagione d'esordio - Anche per CR7 grandi numeri alla prima annata con la Juve, la scorsa, 2018-19. 28 i centri totali. Quest'anno è già a 32 (9 in trasferta in campionato).

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A