L'ex numero 10 della Juventus, ora commentatore di Sky Sport, ha chiuso la puntata di lunedì 20 luglio di "Calciomercato l'Originale" con un divertente siparietto. Al momento dei saluti, Del Piero si congeda da Alessandro Bonan e dagli ospiti in studio 'scoprendo' un look decisamente insolito... A concludere il tutto un balletto, preludio di un bel tuffo in piscina