Iachini: "Inter forte, servirà partita perfetta"

L'allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini presenta la sfida contro l'Inter in programma a San Siro domani alle 21.45: ”Vogliamo dare continuità al percorso nonostante le energie siano quelle che sono. Ma vale per tutti, non è un alibi. Vedremo tra i ragazzi chi ha recuperato di più e faremo le scelte adeguate, l’Inter è una grandissima squadra di qualità con un ottimo allenatore e grandi individualità. Ci vorrà l’atteggiamento giusto“. Sugli obiettivi per il futuro: "Bisogna dare continuità ai risultati, facendo il possibile, cercando di verificare le crescite, per ora e il prosieguo del futuro della Fiorentina“.