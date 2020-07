La Juventus vince lo scudetto a Udine se...

Cominciamo con ordine, ripassando il calendario e la classifica. Nella 35^ giornata, la prossima, la Juventus (80 punti) andrà a giocare a Udine, l’Inter (72) ospiterà la Fiorentina, l’Atalanta (71) sfiderà in casa il Bologna, mentre la Lazio (solo teoricamente ancora in corsa con 69 punti) riceverà il Cagliari. Come detto ai bianconeri servono 4 punti per l’aritmetica certezza di portare a casa il nono campionato di fila, ma se dovessero battere l’Udinese e l’Inter non riuscisse a fare lo stesso contro la Fiorentina, Sarri potrebbe festeggiare il suo primo scudetto già alla Dacia Arena, nella città, Udine, dove la Juve vinse il titolo il 5 maggio del 2002. Anche in caso di vittoria dell’Atalanta sul Bologna, infatti, in quel caso avremmo Juve a 83, Atalanta a 74 e Inter a 73, coi nerazzurri di Gasperini a -9 a tre giornate dal termine ma tagliati fuori dal risultato degli scontri diretti, che vede in vantaggio i ragazzi di Sarri (3-1 al Gewiss Stadium, 2-2 a Torino), e i nerazzurri di Conte a -10. Ma la Juve potrebbe laurearsi campione d’Italia anche in caso di pareggio a Udine e di contemporanea sconfitta per l’Inter e pareggio per l’Atalanta. In questo caso sia Inter che Atalanta resterebbero a 9 punti di distanza dalla Juventus e potrebbero al massimo solo raggiungere i bianconeri, nei confronti dei quali però hanno lo scontro diretto a sfavore (con l’Inter vittoria per 2-1 a San Siro e per 2-0 allo Juventus Stadium). Solo in caso di sconfitta alla Dacia Arena, dunque, la Juventus avrebbe la certezza di non poter vincere il campionato con 3 giornate di anticipo e dovrebbe aspettare quantomeno la terzultima giornata, nella quale ospiteranno la Sampdoria.