La Juve, già entrata prepotentemente nella storia, non sembra proprio volerne uscire e a suon di gol e vittorie si avvicina sempre di più al suo nono scudetto consecutivo. Il 2-1 contro la Lazio, firmato da una doppietta del portoghese collezionatore di record, al secolo Cristiano Ronaldo, e il pareggio dell'Inter in casa con la Fiorentina cosegnano il match point alla Juventus nella sfida di giovedì sera contro l'Udinese. I bianconeri hanno ora +6 sull'Atalanta seconda, ma con il vantaggio degli scontri diretti: in caso di vittoria contro i friulani sarebbe scudetto aritmetico per gli uomini di Sarri. "Ci mancano 4 punti", aveva detto Sarri in conferenza. Ora di punti ne mancano soltanto tre. Basta una vittoria.