Inzaghi: "Contro il Cagliari per la Champions"

Un traguardo importante nella prossima partita per Simone Inzaghi, che giovedì contro il Cagliari raggiungerà un record sulla panchina della Lazio. Ma l'attenzione dell'allenatore è rivolta soprattutto all'obiettivo Champions: "Fa piacere raggiungere la 200esima panchina, dopo quattro anni è un traguardo importante che mi rende orgoglioso. Sappiamo però che ci manca l'aritmetica per la Champions e dobbiamo conquistarla col Cagliari, contro il quale non sarà semplice. La partita d'andata? Fu una grande vittoria che arrivava prima della partenza per Riyad. A Cagliari ora c'è Zenga, lo stimo, è un ottimo allenatore, si è trovato di fronte diverse problematiche che stanno risolvendo. Dovremo essere bravi"