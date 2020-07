Mercoledì di sfide importanti per quanto riguarda i verdetti della serie A. Occhi puntati, soprattutto, su Marassi dove, nel derby con la Samp, il Genoa cerca preziosi punti salvezza e passa in vantaggio grazie a un rigore di Criscito. Sfida a distanza con il Lecce, in vantaggio grazie a Lapadula sul Brescia. Contro il Verona, il Torino cerca gli ultimi punti per dirsi certo della permanenza. L'Inter ospita la Fiorentina, Roma subito avanti grazie a Kalinic ma ripresa da Cerri contro la Spal già retrocessa