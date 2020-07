Morto Sergio Vatta, mago del vivaio del Torino

Una vita intera dedicata al settore giovanile granata, dove ha vinto tutto fra gli anni '80 e '90. Oltre 60 i giocatori fatti debuttare in A, fra cui Vieri: "Senza di lui il calcio italiano sarebbe stato più povero", il cordoglio di Gravina

E' morto nella notte Sergio Vatta , simbolo del Torino . Una vita intera, la sua, trascorsa al Filadelfia alla guida delle giovanili del Torino con cui negli anni '80 e '90 ha vinto tutto. Oltre 60 i giocatori che ha fatto debuttare in A, tra cui Christian Vieri, Gianluigi Lentini, Roberto Cravero, Dino Baggio, Antonio Comi . Aveva 83 anni. Esule istriano, era nato a Zara nel 1937. Al Toro dal 1977, ha allenato i ragazzi del Fila fino al 1991. Responsabile delle Nazionali giovanili Under-16 e Under-17, dal 1991 al 1997 ha allenato la Nazionale femminile.

Gravina: "Senza di lui nostro calcio più povero"

‘Il calcio italiano perde un altro straordinario protagonista - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - di Vatta ricorderemo la sua grande passione per questo sport e l’attenzione che ha riservato al mondo giovanile. Senza di lui, l’Italia calcistica sarebbe stata più povera di campioni". Immediato anche il cordoglio del Torino: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il mondo granata in lutto per la scomparsa di Sergio Vatta".