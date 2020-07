La rabbia per un calcio di rigore non assegnato per un tocco di mano in area di Milinkovic-Savic, l’analisi della sconfitta per 2-1 contro la Lazio lascia spazio nelle parole di Walter Zenga alle decisioni arbitrali che l’allenatore del Cagliari ammette di non condividere. "Non è un episodio che determina il risultato, perché se ti danno un rigore poi lo devi segnare e poi devi difenderlo e magari perde la partita in un altro modo. Però se il regolamento è questo, la mia domanda è: perché a noi annullano un gol con l’Atalanta di Simeone con il braccio attaccato al corpo, a Firenze annullano una rete per un fuorigioco millimetrico dopo due minuti di consulto Var e qui il Var non segnala all’arbitro quantomeno di andare a vedere l’episodio, visto che con le regoli attuali si tratta di un chiaro calcio di rigore?". Zenga prosegue: "Non bisogna discutere se è giusto o meno, ma queste sono le regole. Non capisco perché, nonostante la regola da calcio balilla introdotta quest'anno, questi falli di mano li fischiano a tutti ma non a noi. Siamo molto delusi perché dopo 5’ facciamo un gol incredibile su calcio di punizione e ci viene annullato perché di seconda, poi ripenso agli altri episodi: queste cose pesano".