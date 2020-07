De Zerbi: "Obiettivo ottavo posto, stimo Gattuso"

L'allenatore del Sassuolo vuole ripartire dopo il ko contro il Milan: "Dobbiamo trovare la forza dentro noi stessi e non abbassare la guardia sino alla fine". Elogi a Gattuso, suo avversario in panchina a Napoli: "Lavoro straordinario, ha rivitalizzato la squadra vincendo la Coppa Italia"

Il Sassuolo protagonista dopo la ripresa della Serie A post lockdown è stato fermato dal Milan nell'ultimo turno ma Roberto De Zerbi ha voglia di ripartire già contro il Napoli e fissa l'obiettivo per questo finale di stagione: "Dobbiamo trovare le forze dentro noi stessi. Abbiamo giocatori infortunati e altri stanchi, ma come tutti le altre squadre. Mancano dieci giorni alla fine del campionato e noi vogliamo arrivare ottavi, un obiettivo importante che darebbe un senso alla stagione. Non dobbiamo abbassare la guardia sino alla fine". L'allenatore del Sassuolo ha affrontato il tema della condizione fisica dei calciatori: "Capisco che si è stanchi, che si gioca a 40 gradi e che dieci partite in un mese siano tante, ma siamo ancora in ballo, bisogna avere più fame e andare oltre alle difficoltà. Quello che abbiamo fatto con Juve, Lazio e Bologna è già passato: dobbiamo sapere convivere con le sconfitte, ma anche con le vittorie".