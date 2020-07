Ribery rapper nel singolo di Rico Mendossa. VIDEO

Il pezzo non cede alla facile tentazione di parlare di calcio ma erge, nel ritornello, la figura di Franck Ribéry a simbolo di tutta quella fascia di persone le quali, per la maggior parte provenienti da ambienti fortemente degradati, sono riusciti a fare delle disgrazie della vita la propria fortuna, attraverso sacrificio, passione, dedizione e duro lavoro.

Chi è Rico Mendossa

approfondimento

Fifa 21, presentato il trailer ufficiale. VIDEO

All'anagrafe Gabriele Stazzone Manazza – nasce da genitori Siciliani trasferiti a Torino. Fondatore e membro della crew indipendente TDS – attualmente attiva e composta da Sean Poly (rapper), Santiago Kei Kei (rapper) e Dhope (dj) – inizia con Sean Poly a realizzare street video di una certa rilevanza per la scena Torinese, ad accompagnare brani come: "Combatterò" e "Porta Pila" che hanno dato al duo una credibilità e un’identità forte nella propria città. Il primo album "Porta Pila" ottiene grandi consensi (2016) e due anni dopo viene rilasciato il secondo disco intitolato "Street Soccer", che li porta al raggiungimento di mezzo milione di ascolti streaming su Spotify in brevissimo tempo. "De Rossi" e "La banda" ottengono ottimi risultati anche sulla piattaforma YouTube, mentre il video "Ribèry" li porta direttamente a Monaco di Baviera per conoscere il calciatore che, affascinato da questo tributo, lega una forte amicizia con Rico.