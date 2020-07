Anche l'ex giocatore brasiliano si unisce alla CT10 Management - It scouting: ricoprirà il ruolo di responsabile per il Brasile. Totti, Aldair e Candela sono stati compagni di squadra alla Roma LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 36^ GIORNATA

Totti, Aldair e Candela insieme: no, non è la Roma di fine anni Novanta e inizio Duemila. I tre ex giocatori hanno deciso di continuare a lavorare insieme in un’altra veste. Aldair infatti si è unito alla CT10 Management – IT Scouting, la società di Totti che si occupa di scouting e degli interessi dei calciatori. L’annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram dell’agenzia: "Con grande piacere diamo il benvenuto ad Aldair nella nostra famiglia. Ricoprirà il ruolo di responsabile per il Brasile".