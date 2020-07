Le probabili formazioni della 36^ giornata

Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Milan con grossi problemi soprattutto in difesa. Stesso discorso per il Bologna. Lazio con Lazzari da sostituire. Inter che potrebbe dover rinuciare a de Vrij. Nella Juventus rientra Bonucci ma Sarri potrebbe rilanciare Douglas Costa SERIE A 36^ GIORNATA PROBABILI FORMAZIONI: I 'CAMPETTI'



Una dietro l'altra, la Serie A non conosce sosta. Vi ricordate le famose 24 ore di respiro tra una giornata e la successiva? Beh le cose ora sono diverse e il fantallenatore non ha tempo per gioire o rammaricarsi: c'è una formazione da inviare al più presto... e non va sbagliata. In soccorso ci arriva la squadra di Sky Sport: sempre presenti sui campi d'allenamento, i nostri inviati sono già sul pezzo per darci le ultime tra infortunati, recuperati e acciaccati. Ecco quindi la situazione squadra per squadra, ricordando che la pagina è in costante aggiornamento.



MILAN-ATALANTA, oggi ore 21:45 Milan, Pioli in emergenza Contento per il rinnovo, un po' meno per la situazione dei disponibili, soprattutto dietro. Questo il venerdì di Stefano Pioli che dovrà inventarsi qualcosa per battere quell'Atalanta che all'andata ne rifilò ben 5 ai rossoneri. Stagione finita per Romagnoli, mentre Kjaer è recuperabile ma non sarà al 100% della forma. In più ci sono due squalificati non da poco: Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Anche Conti è indisponibile. A destra quindi tocca a Calabria. Quasi scontato l'utilizzo di Gabbia dal 1'. mentre a sinistra c'è in pole Laxalt. Di fianco a Kessié torna Biglia. Possibili rotazioni anche in attacco con Paquetà e Bonaventura che scaldano il motore.

Atalanta, monitorati in tre Per decidere definitivamente la formazione anti Milan, Gasperini deve ricevere notizie dallo staff medico. Contro il Bologna infatti sono usciti acciaccati Zapata, Djimsiti e Palomino. Detto che in attacco non ci dovrebbero essere grossi problemi nel sostituire eventualmente Zapata, dietro la situazione è un po' più complicata. Caldara e Toloi dovrebbero essere titolari. Per la terza maglia o si recupera uno dei due sopra citati oppure toccherà a Sutalo. In mezzo coppia favorita quella formata da De Roon e Freuler. A destra rientra Hateboer.



BRESCIA-PARMA, sabato ore 17:15 Brescia, rientra Spalek. Sabelli squalificato

Lombardi aritmeticamente retrocessi in Serie B. E' questo il secondo verdetto della parte bassa della classifica. Contro il Parma Diego Lopez potrebbe quindi dare spazio a chi ha avuto poco minutaggio in stagione. Di certa c'è la squalifica di Sabelli ma dal turno di stop rientra invece Spalek. Da valutare le condizioni di Skrabb. A destra potrebbe essere dirottato Semprini mentre in mediana cerca una maglia Viviani.

Parma, alla ricerca della punta centrale Dall'infortunio che ha messo fine alla stagione di Cornelius, D'Aversa ha provato un bel po' di soluzioni senza però dare continuità a una delle scelte operate. Contro il Brescia tornano Kulusevski e Gervinho ma per la terza maglia in attacco è rebus: gli indiziati sono Caprari e Inglese. In mediana problemi 'numerici': Brugman è squalificato, Kucka ed Hernani non sono al meglio e Scozzarella non sarà disponbile fino al termine della stagione.



GENOA-INTER, sabato ore 19:30 Genoa, rossoblù senza l'eroe del derby

Un gol tolto dal VAR e uno buono che ha risolto il derby. Nel tabellino di Lerager c'è però anche un giallo che gli farà saltare la sfida contro l'Inter e non è un'assenza da poco: con Sturaro e Radovanovic indisponibili, restano Behrami e Cassata con quest'ultimo in leggero recupero. In difesa da valutare Masiello e Romero sostituiti durante il derby (il primo salvo imprevisti è disponibile). Per quanto riguarda l'attacco Sanabria non è al meglio, Pandev e Iago sempre in campo nelle ultime uscite potrebbero aver bisogno di rifiatare: si va verso la soluzione Pinamonti-Favilli.

Inter, la Juve cambia i piani? La sconfitta della Juventus a Udine ha impedito ai bianconeri di festeggiare lo scudetto. Dall'altra parte, col campionato non chiuso, l'Inter (che vuole il secondo posto) prova a mettere una piccola pressione alla squadra di Sarri. Se il discorso fosse stato chiuso, Conte magari avrebbe ruotato un bel po' di gente. La storia però è diversa e allora turnazione (forse) sarà ma non massiccia. C'è Barella squalificato e de Vrij non al meglio. Sulle corsie possono farcela Moses e Biraghi. Borja per Eriksen non sarebbe una sorpresa mentre in attacco Lu-La è il tandem favorito.



NAPOLI-SASSUOLO, sabato ore 21:45 Napoli, Gattuso rilancia Mertens

Il tridente inedito, con Lozano falso nove, non ha portato in dote la vittoria. Al 'San Paolo' arriva il Sassuolo di De Zerbi e Gattuso storicamente soffre le squadre del tecnico bresciano. Dietro potrebbe rivedersi Manolas. In mediana pronto Zielinski con Lobotka che spera di vincere il ballottaggio con Demme. Davanti riecco Mertens con Callejon che prova a riprendersi una maglia da titolare ai danni dell'ex Politano.

Sassuolo, Boga a rischio. Squalificato Bourabia De Zerbi dovrà rinunciare allo squalificato Mehdi Bourabia, espulso contro il Milan per doppia ammonizione. C'è Magnanelli. Si attendono invece aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Boga, che contro i rossoneri ha chiesto il cambio per un risentimento muscolare (gli esami hanno escluso lesioni). Tra l'altro il francese è proprio un obiettivo di mercato del Napoli. In caso di assenza, saranno Berardi, Djuricic e Haraslin i favoriti per supportare Caputo.

BOLOGNA-LECCE, domenica ore 17:15 Bologna, stagione finita per Tomiyasu Lesione al bicipite femorale destro e arrivederci alla prossima stagione. Questo lo sfortunato finale di campionato di Tomiyasu che saluta anzitempo i compagni. Contro il Lecce probabile il ritorno di Mbaye a destra. Sull'altro versante torna dalla squalifica Dijks. In mediana si candida Poli mentre in attacco ci potrebbe essere il ritorno da titolare di Santander con Barrow esterno d'attacco.

Lecce, Petriccione si riprende le chiavi del centrocampo

Scontato il turno di squalifica, ecco che Jacopo Petriccione è in pole per un posto in mezzo al campo. A scivolare in panchina sarebbe Tachtsidis. Monitorati Calderoni, Babacar e Farias: la speranza di Liverani, anche per avere alternative, è di recuperarne uno o due. A sinistra di candida Dell'Orco mentre sulla trequarti non è da escludere l'impiego di Shakhov.



CAGLIARI-UDINESE, domenica ore 19:30 Cagliari, Carboni può scatenare un effetto domino L'obiettivo salvezza è stato raggiunto a suo tempo. In infermeria ci sono 4 giocatori che ci resteranno fino al termine della stagione ma Zenga ha comunque una discreta scelta. In difesa rientra Carboni: dovesse essere titolare, Lykogiannis occuperà la corsia sinistra nel 3-5-2 rossoblù con Mattiello (che nell'ultima gara aveva giocato proprio a sinistra) che tornerà a destra. Il sacrificato dovrebbe quindi essere Faragò ma di certo ci sono anche altre soluzioni. Davanti non è escluso il ritorno dal 1' di Gaston Pereiro.

Udinese, senza rientri formazione quasi obbligata Occhi puntati sull'infermeria in casa bianconera. C'è da capire se gente come Lasagna e Walace possono essere arruolabili e quindi presenti nellXI titolare di Gotti. In difesa mancherà Troost-Ekong per squalifica con Samir in pole per sostituirlo. Sulla destra ci sarà il rientro di Stryger Larsen. In caso di uleriore assenza di Walace, conferma per Sema interno di centrocampo.



ROMA-FIORENTINA, domenica ore 19:30 Roma, tornano quelli del 'tiro insieme' Fonseca non cambierà tanto la sua Roma. In difesa si va vero la conferma del trio Mancini-Smalling-Kolarov. In mediana lo sfavorito per una maglia da titolare è Cristante mentre in attacco torna Edin Dzeko dopo essere stato a riposo contro la Spal. Dietro al bosniaco torna anche Mkhitaryan che contro l'Inter aveva 'anticipato' proprio Dzeko in una specie di tiro alla Holly e Benji. Con l'armeno ci sarà Pellegrini.

Fiorentina, Iachini è senza Castrovilli Il giudice sportivo ha fermato per un turno Castrovilli che quindi salta la trasferta di Roma. In mezzo al campo si candida quindi Ghezzal ma Iachini potrebbe cambiare un po': molto dipenderà dalla condizione fisica di Ribery. Dovesse esserci, Chiesa agirà a destra con Kouamé pronto a tornare dall'inizio. In caso contrario ci sono più soluzioni (Cutrone oppure Venuti a destra con Chiesa punta). Dalbert è ancora in forse mentre Pulgar punta a soffiare il posto a Badelj.



SPAL-TORINO, domenica ore 19:30 Spal, problemi per Cerri e Sala Nell'XI titolare che scenderà in campo contro il Torino mancherà lo squalificato Bonifazi. In dubbio anche Sala, uscito anzitempo nell'ultima gara di campionato. Problema alla mano invece per Cerri che, in caso di 4-3-3, lascerebbe il posto al rientrante Petagna. Tra i papabili titolari c'è anche Federico Di Francesco.

Torino, rientra Izzo. Stagione finita per De Silvestri

Di rientro dalla squalifica, Sasa Lukic contende una maglia da titolare a Rincon, ma il venezuelano è favorito. In difesa Izzo promette di scalzare Lyanco, titolare nelle ultime due sfide. L'infortunio alla spalla di De Silvestri ha chiuso con anticipo la stagione: sulle fasce vedremo Ola Aina e Ansaldi. Sulla trequarti duello Verdi favorito su Berenguer.



VERONA-LAZIO, domenica ore 19:30 Verona, Juric prosegue col tridente? Di certo c'è il rientro dal primo minuto di Amrabat che ha scontato il turno di squalifica. Per il resto Juric ha molte frecce al proprio arco a partire dal sistema di gioco. Proseguendo con il tridente, potremmo immaginare Pessina titolare anche se il giovane azzurro è quasi sempre stato abituato a giocare trequartista. Un'altra ipotesi riguarda Lazovic che potrebbe agire 'alto' con Dimarco inserito come esterno sinistro.

Lazio, cambi sulle corsie per Inzaghi Con Lazzari squalificato, c'è di buono il rientro di Marusic che ha già ripreso confidenza col campo, giocando uno scampolo di gara contro il Cagliari. A destra sarà, con tutta probabilità, questo l'avvicendamento di formazione. A sinistra invece potrebbe toccare a Lukaku. In attacco invece si è rivisto Correa che forse non ha i 90' minuti nelle gambe ma che potrebbe mettere in piedi una staffetta con Caicedo, apparso un po' stanco ultimamente.