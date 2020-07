Dopo una doppietta d'autore a Marassi, l'ennesima lontano da San Siro, il belga ha spronato i suoi: "Possiamo fare di più, peccato per i troppi punti persi". Poi guarda già al prossimo obiettivo. "Dobbiamo provare a vincere l'Europa League". Per l'ex United 29 gol in stagione, non aveva mai segnato così tanto. Superato Milito alla stagione d'esordio in nerazzurro

A San Siro è un ottimo attaccante, poi esce da Milano e diventa una sentenza. È Romelu Lukaku in versione trasferta, autore di altri due gol nel match di Marassi della 36^ giornata contro il Genoa. Il primo di testa, da attaccante vero. Il secondo da vero… fenomeno. Palla in profondità di Brozovic per il belga, che parte nella propria metà campo, si “beve” Romero con un doppio passo in stile Ronaldo "O fenomeno" e conclude con il mancino all’angolino. Chapeau. Il belga dedica il capolavoro al fratellino Jordan, esterno della Lazio di Simone Inzaghi. “Sei tutto per me”, scrive su Instagram "Big Rom".

I numeri di Lukaku vedi anche Doppietta Lukaku, Genoa ko 3-0: Inter al 2° posto Il centravanti perfetto per Conte, Romelu. L’allenatore perfetto per Romelu, Conte. Per il belga è la miglior stagione realizzativa della carriera, con 29 gol in tutte le competizioni. E i numeri che possono ancora crescere. Record personali, ma anche nella storia dell’Inter. L’ex United ha superato Milito e i suoi 22 gol nel campionato d’esordio in nerazzurro, quello del Triplete. Davanti a lui solo Ronaldo (25) e Stefano Nyers (26). Quel Nyers che detiene il primato di gol in trasferta in una singola stagione con l’Inter (15) e che Lukaku ha eguagliato dopo la doppietta al Genoa, pronto a superarlo, chissà, nell’ultima giornata, a Bergamo contro l’Atalanta.