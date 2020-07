Un po' di preoccupazione in casa Juve per le condizioni di Paulo Dybala, che al 40esimo del primo tempo della sfida contro la Sampdoria ha chiesto il cambio per un problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra. L'argentino è uscito dolorante, sostituito dal connazionale Higuain. Le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore, soprattutto in vista della fondamentale sfida di Champions contro il Lione: il ritorno degli ottavi in cui i bianconeri dovranno ribaltare l'1-0 dell'andata è in programma il prossimo 7 agosto, Dybala ha quindi meno di due settimane per tornare al 100% della condizione. Un primo segnale incoraggiante c'è già stato quando l'attaccante, rimasto negli spogliatoi dopo l'intervallo, è poi tornato in panchina con i compagni intorno al 50esimo, seppur con la coscia fasciata e una borsa del ghiaccio. A fine partita, festeggiando sui social lo scudetto della Juve, ha twittato così: "Lunedì farò gli esami e prometto di tornare al più presto. Grazie per i messaggi".