1-5 sul campo del Verona e seconda tripletta in questo campionato: Ciro Immobile continua la sua stagione d'oro, dopo i due gol segnati nelle ultime gare contro Juventus e Cagliari, e raggiunge quota 34 in campionato. Mai nessun italiano era riuscito a raggiungere questa cifra nella storia della Serie A e soltanto Gunnar Nordahl (35 gol nella stagione 1949-50) e Gonzalo Higuain (36 gol nella stagione 2015-16) hanno fatto meglio. All'attaccante della Lazio rimangono però ancora due giornate, per entrare nella storia del campionato italiano e conquistare la Scarpa d'Oro, la cui classifica lo vede adesso appaiato in testa a Robert Lewandowski: 34 reti anche per il bomber polacco che però ha già concluso il proprio campionato. Non solo, perchè nel mirino di Immobile c'è anche il titolo di capocannoniere, nella lotta con Cristiano Ronaldo che lo vede momentaneamente in vantaggio.