La squadra di Inzaghi va a caccia della terza vittoria consecutiva per provare a migliorare l'attuale quarto posto in classifica. Il Brescia già retrocesso vuole concludere la stagione nel migliore dei modi. I padroni di casa, in campo con la nuova maglia 2020-2021, si affidano a Correa e Immobile davanti. Diretta Sky Sport 253 alle 19.30