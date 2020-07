L’argentino era stato sostituito durante la partita con la Sampdoria a causa di un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato una elongazione alla coscia sinistra, escluse invece lesioni. Salterà le ultime due sfide di campionato ed è a fortissimo rischio per la sfida contro il Lione di Champions. Esami anche per Danilo, risultati negativi

Gli accertamenti a cui si è sottoposto Paulo Dybala in mattinata hanno evidenziato

un’elongazione del retto femorale della coscia sinistra. "Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno" fa sapere il club con un comunicato, ma perlomeno il peggio è stato scongiurato anche se i tempi di recupero per questo genere di infortunio sono di circa due settimane. L'argentino salterà le ultime due sfide di campionato ed è a forte rischio per la sfida contro il Lione del prossimo 7 agosto. Si cercherà poi di recuperarlo per l'eventuale partita dei quarti di finale di Champions.