Hakan Calhanoglu è uno dei giocatori rigenerati da Stefano Pioli. Uno che si è preso il Milan a suon di gol e assist e che in rossonero vuol restare: ‘Non è vero che voglio tornare in Bundesliga. Voglio stare qui - ha detto in un'intervista con il nostro Peppe Di Stefano -. Il Milan l’ho scelto con il cuore. Voglio indossare ancora la maglia del Milan’. Inevitabile poi parlare anche della recente conferma dell’allenatore anche per le prossime stagioni: "È una figura fondamentale, non solo per me. Ci chiede cosa pensiamo quando facciamo le analisi in video, ha fatto un grande lavoro in un periodo difficile, col suo staff, tutti insieme. Anche noi adesso siamo una squadra". Per questo, la notizia del rinnovo l’ha reso felice: "Sono molto contento, penso che anche per lui sia stato difficile. Tutti scrivevano di Rangnick, ma si è sempre comportato da professionista e sta lavorando benissimo per noi e per farci migliorare il più possibile. Mi fa piacere che resti".