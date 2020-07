Il pareggio sul campo del West Ham, insieme alla concomitante sconfitta del Watford contro l'Arsenal, ha regalato la salvezza all' Aston Villa . Una permanenza in Premier League soffertissima, frutto di un finale di stagione da incorniciare con 4 risultati utili consecutivi nelle ultime gare di campionato. Si chiude dunque positivamente l'avventura di Pepe Reina , in prestito secco per 6 mesi dal Milan, in Inghilterra.

leggi anche

Rinnovo Donnarumma, presto incontro Milan-Raiola

Protagonista della salvezza dell'Aston Villa con 12 presenze da gennaio a oggi, il portiere spagnolo guarda però già avanti e per lui si aprono le porte del futuro che, nonostante i 38 anni di età, non prevede ancora l'ipotesi del ritiro, come lo stesso Reina ha spiegato al fischio finale dell'ultima gara di Premier ai microfoni della BBC: "Sento di avere ancora due anni a grandi livelli e quindi non appenderò i guanti al chiodo. Adesso tornerò al Milan, dove ho ancora un anno di contratto". Il prestito con l'Aston Villa terminerà infatti il 31 luglio e il portiere spagnolo tornerà automaticamente in rossonero, visto il contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2021. Resta da capire se il calciatore rimarrà effettivamente al Milan per la prossima stagione oppure se verrà ceduto altrove, come accaduto nell'ultima finestra invernale di trasferimenti.