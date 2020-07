Tre punti per provare a migliorare la classifica, dopo aver ottenuto l’aritmetica certezza di partecipare alla prossima edizione di Champions League, Simone Inzaghi chiede sei punti alla sua Lazio per terminare al meglio la stagione. "Non dobbiamo sottovalutare il Brescia, arriviamo da un'ottima prestazione a Verona quindi domani dovremo fare una grande gara per giocarci al meglio la partita di sabato a Napoli. Quella contro la squadra di Lopez sarà una partita da affrontare con la giusta motivazione e attenzione”, le parole dell’allenatore biancoceleste in vista della sfida contro il Brescia valida per la 37^ giornata di campionato e in programma mercoledì alle ore 19.30 allo stadio Olimpico (Sky Sport 253 e Sky Sport 484, digitale terrestre).