Le probabili formazioni della 37^ giornata

Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. La Juve 'scudettata' perde pezzi. Nella lotta al secondo posto Conte punta su Eriksen, Gasperini deve risolvere tre ballottaggi mentre Inzaghi punta sul solito 'Re Ciro'. Nel Napoli niente testa a testa in attacco: c'è Milik dall'inizio. Attenzione come sempre a volti nuovi in campo e a qualche big risparmiato in questo finale PROBABILI FORMAZIONI 37^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'



Meno 180 minuti più recupero. Inizia l'ultima settimana di Serie A con un po' di verdetti già decisi ma con un paio di duelli che probabilmente dureranno fino all'ultimo. C'è ad esempio una serrata lotta per il secondo posto. A livello fantacalcio sono le giornate più difficili. Abbiamo già visto che alcune squadre hanno messo in naftalina qualche elemento fantacalcisticamente prezioso e non è escluso che il numero di allenatori che non rischieranno i propri gioielli aumentino. Serve chiarezza e servono certezze. Ecco allora la batteria degli inviati di Sky Sport che ci arriva in soccorso. Sarebbe bello se qualche allenatore rompesse la 'tradizione' annunciando già nella vigilia il proprio XI titolare. Non dovesse succedere, affidatevi a noi. Ecco una panoramica squadra per squadra.



PARMA-ATALANTA, oggi ore 19:30 Parma, Grassi ed Hernani non ci saranno Nel presentare la sfida contro l'Atalanta, Roberto D'Aversa ha annunciato due assenze a centrocampo: non si sono allenati con la squadra né Hernani né Grassi che sono da considerarsi indisponibili. Anche Inglese ha qualche problema ma lo staff medico proverà a recuperare l'attaccante. Kulusevski e Gervinho, salvo sorprese, saranno titolari in un tridente che potrebbe essere completato da Caprari. In difesa torna la coppia Iacoponi-Bruno Alves. A destra duello Laurini-Darmian.

Atalanta, squalificato Toloi. Tre dubbi da sciogliere

Secondo posto e tripla cifra. Questo l'obiettivo di fine stagione dell'Atalanta che è a -4 da quota 100 gol in campionato. Contro il Parma Gasperini non avrà Toloi, fermato dal giudice sportivo. In difesa possibile chance per Sutalo con ballottaggio Palomino-Djimsiti. Sulla sinistra invece è testa a testa tra Castagne e Gosens mentre ci sono due maglie a disposizione ma tre pretendenti che sono Pasalic, Freuler, e Malinovskyi. Davanti il solito Duvan Zapata.



INTER-NAPOLI, oggi ore 21:45 Inter, Conte punta ancora su Eriksen

Nel 3-4-1-2 nerazzurro ci sarà il ritorno di De Vrij e quello di Bastoni nel trio difensivo. In mediana Gagliardini è squalificato. A sinistra più Young di Biraghi mentre il vero ballottaggio è sulla trequarti con Eriksen al momento leggermente favorito su Borja Valero. In attacco spazio a Sanchez che, salvo sorprese, sarà il prescelto per affiancare Lukaku.

Napoli, Elmas e Demme in pole

Gattuso non dovrà pensare a chi scegliere tra Mertens e Milik. Il belga infatti è squalificato e quindi niente grattacapi per l'allenatore. A Milik verranno affiancati Politano e Insigne. Due i ballottaggi ancora in essere: c'è da scegliere il portiere e il terzino destro con Di Lorenzo che si deve difendere dall'attacco di Hysaj. In mezzo Demme ed Elmas sono in pole per una maglia da titolare ma Fabian Ruiz e Lobotka proveranno a far cambiare idea a Gattuso fino all'ultimo.



LAZIO-BRESCIA, domani ore 19:30

Lazio, nuovi cambi sulle corsie esterne

Il rientro di Lazzari dalla squalifica dovrebbe tagliar fuori la possibilità di un Marusic-bis nella sfida contro il Brescia. Anche a sinistra Inzaghi potrebbe cambiare con il ritorno di Jony ma con anche la possibile titolarità di Lukaku. In attacco invece ballottaggio Caicedo-Correa con il primo in vantaggio dopo che il secondo è partito titolare contro il Verona.

Brescia, goleador squalificato

Per un Sabelli che torna dalla squalifica c'è un Dessena (due gol nelle ultime due partite) che dovrà scontare un turno di stop. Possibile che siano solo questi i cambi di Diego Lopez nella formazione iniziale anti-Lazio. Qualche chance di titolarità per Gastaldello e Viviani. La possibile sopresa? la 'promozione' di Ghezzi.



SAMPDORIA-MILAN, domani ore 19:30 Sampdoria, Thorsby out. In tre da valutare Samp già certa della permanenza in A con Ranieri che, lo ricordiamo, prese i blucerchiati in situazione critica. Ora la mente è più sgombra ma il finale in crescendo vuole essere l'obiettivo di Quagliarella e compagni. Thorsby è squalificato, dietro torna a disposizione Colley ma c'è da verificare la condizione fisica di Ekdal, Ramirez e Bereszynski. Possibile che addirittura due su tre non vengano rischiati.

Milan, Pioli rilancia Castillejo?

I rientri di Duarte e Castillejo hanno dato più opzioni a Stefano Pioli. Contro la Samp tornano dalla squalifica Bennacer e Theo Hernandez che saranno titolari. In difesa Gabbia largamente favorito per affiancare Kjaer. Possibile invece che Saelemaekers si accomodi in panchina lasciando spazio dall'inizio a Samu Castillejo. Anche Leao e Bonaventura sperano nella 'promozione' nell'XI titolare ma forse solo il secondo ha qualche concreta chance.



SASSUOLO-GENOA, domani ore 19:30 Sassuolo, ancora in forse Boga

Due i giocatori monitorati dallo staff medico neroverde: sono Boga e Muldur. Al momento è difficile pensarli titolari e quindi a destra c'è in pole Toljan mentre sulla trequarti esterna Haraslin-Traorè è un ballottaggio da risolvere. Bourabia rientra dalla squalifica e si candida per un posto a centrocampo. Rogerio e Peluso infine provano a scalzare Marlon e Kyriakopoulos.

Genoa, pronto il rientro di Schone L'emergenza a centrocampo dei rossoblù si fa meno pesante rispetto a settimana scorsa: Schone e Lerager sono pronti a riprendere posto in mediana. Dietro favorito Masiello. In attacco Sanabria non è recuperato e Pandev vuole riprendersi una maglia da titolare. Dovesse farcela, il sacrificato sarebbe Favilli. Anche per Iago Falque ci potrebbe essere il rientro dal primo minuto.



UDINESE-LECCE, domani ore 19:30 Udinese, Nuytinck ko ma rientra Ekong

Stagione finita per Bram Nuytinck. Il difensore bianconero, sempre utilizzato nelle ultime gare, ha giocato contro il Cagliari con un dito fratturato. A ciò si è aggiunta una distorsione alla caviglia che lo renderà indisponibile per le ultime due gare. Buon per Gotti che Ekong rientri dalla squalifica. A destra assente per squalifica Stryger Larsen. A sostituirlo ci sarà Ter Avest. In attacco potrebbe tornare a disposizione Teodorczyk ma è escluso che possa partire dall'inizio.

Lecce, tante conferme e una speranza

Un solo risultato utile per il Lecce in quel di Udine. Per continuare a sperare nella salvezza, servono i classici 'incastri' con l'impegno del Genoa. Liverani non ha lo squalificato Rispoli ma l'attenzione del tecnico giallorosso è rivolta all'infermeria. Farias e Calderoni potrebbero infatti stringere i denti e tornare a disposizione. Più difficile invece il recupero di Babacar. Lapadula guiderà l'attacco del Lecce con Saponara e un ritrovato Falco a supporto.



VERONA-SPAL, domani ore 19:30 Verona, a Juric resta solo Gunter Problemi davvero grossi a livelli difensivo per il Verona. Oltre ai vari infortunati c'è da registrare l'assenza per squalifica di Rrahmani. A 'roster', a livello di centrali puri, resta il solo Gunter. Rebus difensivo quindi. Con la linea a 3 potrebbe nuovamente essere arretrato Veloso e adattato Faraoni, altrimenti servirà la linea a 4. Visto l'impegno di fine stagione contro la già retrocessa Spal, non sono da escludere due possibilità: Eysseric e/o Lucas Felippe titolari. In porta altro punto di domanda con Radunovic che a questo punto potrebbe essere di nuovo favorito.

Spal, D'Alessandro sorpassa Di Francesco?

Contro il Torino è arrivato un pareggio che almeno ha evitato alla Spal di pareggiare il record di sconfitte in un singolo campionato. Di Biagio deve decidere chi schierare dall'inizio tra Di Francesco e D'Alessandro anche se ci sono anche altre due variabili: tecnicamente potrebbero anche giocare entrambi o addirittura nessuno dei due (con Fares avanzato). Dietro tocca a Bonifazi e anche qui occhio alle sorpresissime come ad esempio Iskra titolare... In porta va verso la conferma Thiam.



CAGLIARI-JUVENTUS, domani ore 21:45 Cagliari, dubbi a centrocampo per Zenga

In casa rossoblù c'è da registrare la squalifica di Nandez che apre le porte alla titolarità di Mattiello sulla corsia destra. In mezzo ci sono infortunati e acciaccati. Ecco perchè non si può escludere la nuova titolarità di Ladinetti. Zenga potrebbe anche decidere di togliere un uomo nel mezzo e inserire un trequartista alle spalle del duo d'attacco.

Juventus, cambi in tutti i reparti

Festeggiato il nono Scudetto consecutivo, in casa Juve si guarda alla Champions cercando di preservare qualcuno e sperando di recuperare Paulo Dybala. 'La Joya' sarà rimpiazzata da Higuain. In mediana fuori per squalifica Rabiot. Ramsey è in rampa di lancio. In difesa difficile che Sarri rischi de Ligt mentre in porta dovrebbe scattare l'ora di Buffon. Quale sarebbe la sopresissima? Muratore titolare.



FIORENTINA-BOLOGNA, domani ore 21:45 Fiorentina, riecco Castrovilli Era (ed è) una delle note liete di questo campionato. Post lockdown però il 'vecchio' Castrovilli si è visto poco. Il giovane azzurro rientra dalla squalifica e si riprende un posto in mezzo al campo. A sinistra potrebbe tornare Duncan. In difesa non dovrebbe ruotare nessuno mentre in attacco è duello tra Cutrone e Kouamé, sempre che Ribery non debba tirare il fiato.

Bologna, difesa obbligata. Palacio squalificato Sinisa Mihajlovic non deve pensare molto a chi scegliere nella linea a 4 di difesa del suo XI titolare. Tra infortuni e recenti indisponibilità non resta grande scelta: Mbaye agirà a destra con Dijks sull'altro versante. Più opzioni tra centrocampo e trequarti con Skov Olsen che punta a rimanere titolare e con Medel che prova a riprendersi una maglia. Davanti niente Palacio (squalificato): l'unica punta sarà, con tutta probabilità, Barrow ma attenzione anche alla possibilità di rispolverare, come esterno', l'altro Musa, Juwara.