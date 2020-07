L’allenatore dei rossoneri ha presentato il prossimo impegno con la Samp: "Il quinto posto non dipende solo da noi, affrontiamo una squadra che giocherà con leggerezza. La spinta di Ibrahimovic è stata decisiva, la nuova maglia mi piace molto" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 37^ GIORNATA

È un Milan sempre più proiettato verso il futuro, quello che si accinge a concludere la stagione. Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha presentato la sfida con la Sampdoria partendo dall’analisi dell’impegno precedente: "Siamo molto soddisfatti della prestazione con l'Atalanta, l'avversario è di livello molto alto e abbiamo giocato con la stessa intensità e qualità. È un periodo molto faticoso ma siamo riusciti ad essere squadra dall'inizio alla fine e fare il massimo nelle prossime due gare. È cambiato il modo di stare in campo, la convinzione, la fiducia in noi stessi: dobbiamo provare a continuare su questo ritmo e su questa media punti, sarebbe un buon viatico per la prossima stagione". Gli avversari sono già certi della salvezza e potranno giocare con una certa leggerezza. "Sappiamo che i dettagli faranno la differenza, bisogna star dentro alla partita per 95 minuti. Affronteremo un avversario che sta molto bene, che ha creato difficoltà alla Juventus e che ha raggiunto l'obiettivo, Ranieri ha fatto un ottimo lavoro come sempre. Dal 2 agosto potremo trarre valutazioni più precise sulla nostra stagione e sul consolidamento dei risultati ottenuti da gennaio a questa parte" ha proseguito Pioli.

Corsa al quinto posto vedi anche Il Milan omaggia la città: ecco la maglia 2020/21 La Roma dista quattro punti: vincere è l’unico modo per tenere viva la speranza: "Al quinto posto ci crediamo, dobbiamo fare più punti possibile. Quando devi rincorrere non dipende solo da te, quindi noi pensiamo a noi stessi e alla partita di domani, che presenta diverse difficoltà. Poi vedremo cosa faranno gli altri. Se faremo i preliminari, il mese di settembre diventerà molto impegnativo e ci sarà una preparazione limitata, anche se in questo periodo siamo stati molto bravi. Giocare dopotutto significa anche migliorare". Dall’infermeria arrivano buone notizie: "Abbiamo recuperato tutti. Castillejo ha saltato molte partite perché sono ravvicinate, ma alla fine è rimasto fermo solo due settimane. Malgrado le assenze di Conti e Romagnoli che pregiudicano le scelte in difesa, arriviamo bene".