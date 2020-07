Incontro a Casa Milan tra l'ad rossonero e Paolo Maldini: dopo la conferma in panchina di Pioli, c'è grande fiducia sulla permanenza dell'ex capitano nell'attuale ruolo di direttore tecnico del club

Uno sguardo proiettato al futuro, al Milan della prossima stagione. In casa rossonera è arrivato il momento di iniziare a programmare l’annata sportiva che verrà e – prima di iniziare – ovviamente è necessario chiarire compiti, confini e responsabilità all’interno dei quadri dirigenziali. E proprio in quest’ottica nella giornata di lunedì c’è stato un incontro a Casa Milan tra l’amministratore delegato Ivan Gazidis e il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini – legato al club da un contratto fino al 30 giugno 2022 – per programmare il Milan 2020-2021. Un passaggio normale, specialmente dopo le ultime novità che hanno portato alla conferma di Pioli e al mancato arrivo di Ralf Rangnick che nelle idee iniziali sarebbe dovuto essere allenatore e direttore tecnico.