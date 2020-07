L'allenatore dei veneti dopo il successo contro la Spal: "La prossima partita? Il Genoa ha significato tanto per me e forse le emozioni non mi hanno permesso di esprimermi al meglio. Sia chiaro, vado lì per vincere"

Il presente con il Verona e il passato con il Genoa che s'incrociano nei prossimi 90' di campionato per Ivan Juric. L'allenatore dei veneti potrebbe essere l'ago della bilancia nella lotta salvezza dei rossoblù liguri. "Io penso al Verona e vogliamo fare una grande partita - ha detto al termine della partita vinta contro la Spal - Per me arrivare davanti al Sassuolo sarebbe come vincere lo scudetto. Anche contro il Genoa vogliamo fare il nostro calcio. Stiamo già lavorando ai sostituti. Partiremo da zero, ma abbiamo un’idea di calcio che vogliamo mandare avanti. Abbiamo potenziato lo scouting. Non sarà facile ripetersi, ma l’idea è riproporre lo stesso concetto di gioco. Il Genoa per me ha voluto dire tanto a livello di sentimenti ed emozioni, anche se non sono riuscito ad esprimermi come allenatore". Ma io sono fatto così e voglio dirlo chiaro: andiamo là per vincere".