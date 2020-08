In palio la salvezza a Marassi, match da non sbagliare per i rossoblù nell'ultima giornata contro l'Hellas dell'ex Juric. La squadra di Nicola resta in Serie A se batte i veneti: qualora pareggiasse o perdesse, il Lecce terzultimo non deve vincere col Parma. Nicola sceglie il tandem Pandev-Sanabria per trovare la vittoria, dall'altra parte occhio a Di Carmine. Fuori Schone, gioca Behrami. Diretta alle ore 20.45 su DAZN1

