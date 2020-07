All'Olimpico di Torino i granata sfidano la Roma. Longo lascia in panchina Belotti e propone Verdi-Berenguer dietro all'unica punta Zaza. In porta Ujkani al posto di Sirigu. Fonseca sceglie il duo Perez-Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. In panca Zaniolo. In mezzo riposa Veretout, gioca Cristante. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A