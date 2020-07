In accordo con il club lo sloveno è tornato nel suo Paese per stare alcuni giorni in famiglia. In questo momento il calcio non è in cima ai suoi pensieri e non sarà a disposizione di Gasperini per la fase finale di Champions League CALCIOMERCATO: TUTTE LE TRATTATIVE IN DIRETTA

Per l’Atalanta c’è stato un pre lockdown con Josip Ilicic. Ora c’è un post lockdown senza Josip Ilicic. Quello dell’attaccante sloveno è uno dei misteri dalla ripresa della Serie A. La soluzione non c’è ancora, la spiegazione sì e non c’entra nulla con il football. Il numero 72 nerazzurro non sta bene, ha problemi personali che sta cercando di risolvere. Non vede il campo ormai dall’11 luglio (58 minuti nel 2-2 contro la Juve all’Allianz Stadium). "Go Atalanta" scriveva il giorno dopo su Instagram. L’ultimo post prima di un lungo silenzio. Da allora nessuna convocazione nelle successive cinque partite. E da circa una settimana ha iniziato a non presentarsi al centro d’allenamento di Zingonia.