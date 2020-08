Inter

Come risponde l’Inter di Conte? Modulo 3-5-2 senza Eriksen ma con il ritorno dall’inizio di Lautaro, schierato accanto a Lukaku. D’Ambrosio e Young sulle fasce, centrocampo dove non manca Brozovic. In difesa spazio a Godin e non Skriniar insieme a De Vrij e Bastoni