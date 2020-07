Gasperini: "All'Atalanta do il massimo dei voti"

Alla vigilia della partita con l’Inter, l’allenatore dei bergamaschi ha presentato così la sfida che vale il secondo posto: "Vogliamo chiudere bene, che peccato aver vinto tanto senza i nostri tifosi. All'Atalanta è difficile non dare il massimo dei voti" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Vincere per conquistare un traguardo storico, il secondo posto in campionato, dove l’Atalanta non è mai arrivata. Anche l’ultima partita di Serie A, dunque, ha un significato speciale per la squadra di Gian Piero Gasperini, che ha parlato così in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: "È stata una striscia difficile per i giocatori, con questo clima e con questa continuità di partite. Finalmente siamo arrivati all'ultima e tutti abbiamo voglia di finire il campionato. Tanti verdetti ci sono già, per gli altri aspettiamo: per il secondo posto è un campionato avvincente. Quando abbiamo cominciato, guardavamo la Roma e il Napoli che erano relativamente vicini, l'obiettivo era arrivare in Champions. Lazio e Inter erano molto distanti, invece la squadra è stata capace di fare una serie di vittorie distanziandosi dalle inseguitrici avvicinandosi sempre più a Inter e Lazio e abbiamo l'opportunità di finire bene".

Testa al PSG "È innegabile che gli impegni europei siano molto importanti – ha proseguito – e sia noi che l'Inter vogliamo far bene. Ma per entrambe può essere un incontro di preparazione, credo che ci sia la voglia di chiudere nel modo migliore". In ogni caso non c'è fretta di preparare la sfida di Champions League col Paris Saint-Germain: "C'è tempo. Abbiamo questa partita che chiude il campionato, ci prenderemo due giorni di riposo e poi cominceremo a pensare al PSG".