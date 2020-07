L'allenatore biancoceleste ha parlato alla vigilia della sfida del San Paolo dando "pieni voti" alla stagione dei suoi ragazzi: "Stagione memorabile per come è cominciata. Il ritorno in Champions è un orgoglio. Sarebbe una delusione chiudere al 4° posto per quello che abbiamo fatto quest'anno"

Una stagione positiva, iniziata con la vittoria della Supercoppa italiana, proseguita con diverse vittorie di fila prima del lockdown e il ritorno in Champions League. Alla vigilia della sfida contro il Napoli (l’ultima della stagione) l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi analizza così l’anno appena trascorso: “Saremo di nuovo in Champions e questo è un motivo di grande orgoglio. Vogliamo arrivarci nel migliore dei modi. Mi dispiacerebbe arrivare quarto, la squadra merita di più. Vogliamo fare un'ottima partita, il Napoli insieme a Juve e Inter ha la rosa più profonda”.

“Pieni voti alla stagione”

Inevitabile parlare di una stagione divisa in due dalla pandemia. “Pieni voti, una stagione memorabile per come è cominciata, con un trofeo, continuata con le 11 vittorie di fila, poi il ritorno in Champions. Con obiettivi personali e di giocatori centrati”. Prima del lockdown, la cavalcata dei biancocelesti sembrava inarrestabile: “Insieme alla nostra gente eravamo una cosa sola. Spero che la prossima stagione possa ricominciare con un calendario normale, giocare ogni due o tre giorni non è possibile, è una gara a eliminazione tra giocatori”. Per questo l’augurio è di avere “un calendario normale e con la gente allo stadio, che è la linfa del calcio".

Il calciomercato e il futuro

Con la Champions alle porte, l’obiettivo ora è quello soprattutto di “allargare la rosa”. “Dovremo lavorare bene - ha aggiunto Inzaghi – conosciamo le lacune. Con la società c'è un continuo scambio di idee e opinioni, proveremo ad allargare la rosa”. E sui tre momenti più esaltanti della stagione, nessun dubbio: “La vittoria in Supercoppa in primis, le undici vittorie consecutive. La ciliegina sulla torta è stata il rientro in Champions dopo 13 anni”.