La domenica decisiva per stabilire la terza squadra retrocessa in Serie B dopo Spal e Brescia. Il Lecce ospita il Parma (diretta ore 20.45 Sky Sport Serie A), mentre il Genoa sfida in casa il Verona (diretta Dazn1). La vigilia dei pugliesi nelle parole dell'allenatore Liverani e di una vecchia bandiera come Ernesto Chevanton

Tutto in novanta minuti. Una stagione intera concentrata in una sola gara, con un solo imperativo categorico: battere il Parma e sperare che il Genoa non faccia altrettanto contro il Verona. Il Lecce di Fabio Liverani è pronto a giocarsi la salvezza. "A Udine abbiamo fatto la prestazione che volevamo, cioè una gara di testa e cuore. Nelle ultime tre trasferte la prestazione c'è sempre stata e la squadra meritava certamente qualche punto in più. Siamo ancora in sella e possiamo ancora sperare". Così l’allenatore del Lecce nella solita conferenza della vigilia.

"Penalizzati dall’assenza dei tifosi" Il cuore e la testa saranno gli elementi che serviranno ancora contro il Parma: "Sarà una gara da dentro o fuori - ammette il tecnico -, bisogna scendere in campo con tutto quello che ognuno di noi ha dentro. Molti ragazzi stanno davvero stringendo i denti pur di esserci domani sera". Con un grande assente, il pubblico: "Per noi perdere 20mila abbonati in questo mini campionato post lockdown è stato uno dei tanti elementi negativi - prosegue Liverani -. La nostra gente ci ha sempre seguito in grande numero sia in casa che in trasferta, e non averli al nostro fianco in questo momento, soprattutto in una gara del genere, è un ulteriore svantaggio".

Le scelte di formazione approfondimento Le probabili formazioni Soliti problemi di formazione della vigilia, divenuti ormai una costante in questo periodo, a causa di infortuni e squalifiche. Rossettini, Babacar, Calderoni, Farias e Deiola fuori causa per infortunio, oltre a Paz, appiedato dal giudice sportivo, e che sarà sostituito da Meccariello, unica alternativa disponibile. Lapadula e Mancosu, usciti malconci dalla gara di Udine, stringeranno i denti pur di esserci.