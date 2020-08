Il club rossonero ha avviato la procedura di rimborso per le quote abbonamenti non utilizzate causa pandemia da Covid-19: i tifosi potranno richiedere il risarcimento in denaro, oppure convertire il credito in voucher che dà diritto a uno sconto del 10% sull'abbonamento per la prossima stagione CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il Milan non dimentica i propri tifosi e rimborsa le quote abbonamenti non utilizzate dai sostenitori rossoneri per via della pandemia di coronavirus che ha prima fermato il campionato e poi chiuso – una volta che sono ripartite le gare – le porte degli stadi ai tifosi per ragioni di sicurezza. A partire dal 10 agosto, infatti, i tifosi del Milan potranno attivare la procedura di richiesta del risarcimento sul sito ufficiale del club. Due le opzioni per gli abbonati: i tifosi potranno scegliere se ricevere indietro il denaro attraverso un bonifico bancario, oppure convertire il credito maturato in voucher.