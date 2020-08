Contagi nel mondo: superati i 18 milioni

Tour de France, partenza Copenaghen rinviata al 2022

Il Tour de France 2021 non partirà da Copenaghen per il rischio di sovrapposizione con altri eventi sportivi interrotti e posticipati, come gli Europei di calcio e le Olimpiadi, a causa della pandemia da Covid-19. Lo ha confermato il sindaco della città danese, Frank Jensen, annunciando il rinvio di un anno: "Siamo riusciti a garantire una partenza danese per il Tour nel 2022. Ora purtroppo dobbiamo aspettare ancora un poco". Il primo cittadino ha ricordato come nell'estate del 2021 Copenaghen sarà una delle città designate per ospitare gli Europei di calcio.