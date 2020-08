Dodicesimo posto al traguardo e record di punti (47) nell'era Saputo per i rossoblù di Mihajlovic, che ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo migliorato la scorsa stagione, i miei ragazzi non hanno avuto l'allenatore per 5 mesi. La malattia? Sto ancora meglio di prima". Sugli obiettivi futuri: "Dobbiamo ritoccare la rosa e metterci al livello delle squadre più attrezzate. Ma sono fiducioso" LA CLASSIFICA FINALE DELLA SERIE A: TUTTI I VERDETTI

Mai così tanti punti nell'era Saputo, quota 47 e 12° posto nella Serie A 2019/20 per il Bologna. Si è chiusa con l'1-1 contro il Torino la stagione dei rossoblù, pareggio dettato dai gol di Svanberg e Zaza al Dall’Ara. Al fischio finale è arrivata l'analisi di Sinisa Mihajlovic, allenatore che ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: "Il bilancio è positivo, la mia squadra non ha avuto l’allenatore per 5 mesi. Poi altri 3/4 di lockdown. Nonostante ciò abbiamo fatto record di punti e migliorato la scorsa stagione. Si poteva fare meglio ma anche peggio: i ragazzi sono stati bravi, qualche volta mi sono arrabbiato con loro. Ma con tutto quello che abbiamo passato sono contento". Inevitabile una riflessione sullo stato di salute dell’allenatore serbo dopo la malattia: "A livello personale sono contento, sto bene e ho recuperato. Ho fatto gli esami tre giorni fa ed è tutto perfetto a distanza di 9 mesi dal trapianto. Mi sento come prima della malattia, è importante e non era scontato. Sono qui e sto ancora meglio di prima: da quel punto di vista sono molto contento".

Come migliorare il Bologna leggi anche Okaka stende il Sassuolo, pari tra Bologna e Toro Gli emiliani hanno alzato il rendimento rispetto alla stagione precedente (44 punti), tuttavia Mihajlovic punta in alto: "Posso chiedere alla società di migliorare la rosa, riempire dove siamo in carenza in ruoli come il centravanti, il difensore centrale o il terzino destro. Tomiyasu vorrò farlo giocare da centrale. Desidero giocatori che caratterialmente mi assomiglino. Abbiamo le idee chiare sui profili che vogliamo: dobbiamo essere bravi a migliorare anno dopo anno e metterci al livello delle squadre più attrezzate di noi per poter ruotare. Anche loro si rinforzeranno, ci troviamo a rincorrere ma pensiamo a noi. L’anno scorso l’obiettivo era la salvezza, quest’anno era fare meglio e il prossimo sarà ancora così. Questa è la mia speranza e la nostra idea. Ci servono pazienza e innesti giusti, ma sono fiducioso".