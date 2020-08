Va in archivio la Serie A 2019-2020: il campionato più lungo della storia per via del lockdown da coronavirus. Il Lecce è la terza squadra retrocessa in Serie B dopo Spal e Brescia. Juve campione d'Italia. In Champions League Inter, Atalanta e Lazio (qualora Roma e Napoli, ancora in corsa in Europa, non dovessero vincere entrambe questa edizione di Europa League e Champions). Per conoscere la 20^ squadra della Serie A 2020-2021 occorrerà attendere i playoff che decreteranno la terza promozione dalla Serie B