Di Canio: "Vi spiego cosa ha sbagliato Conte"

Antonio Conte è un uomo intelligente, evidentemente ha delle mire ma le ha sbagliate tutte nei modi e nei termini. Nelle grandi aziende non accettano che tu faccia ‘invasione di campo’, c’è una gerarchia e ognuno ha il suo ruolo. E’ già successa la stessa cosa con Roman Abramovich al Chelsea. Stiamo parlando dell’Inter e di una proprietà che è un colosso mondiale e non può accettare questo tipo di insubordinazione da parte di chi è delegato all’area tecnica. Perché quest’anno, l’Inter ha messo a disposizione di Antonio Conte quasi tutto quello che voleva. Ad esempio l’epurazione dallo spogliatoio di tre giocatori a loro modo importantissimi come Nainggolan, Perisic e Icardi che sono andati via perché il progetto tecnico, la visione di squadra, l’unità d’intenti non prevedeva questi giocatori. Un club che ti porta tutti i giocatori che potevi prendere in quel momento. Potremmo discutere del mercato di gennaio, perché forse voleva un giocatore diverso da Eriksen, ma Moses e Young che lui conosceva e che sarebbero stati utili per la gestione dei ‘quinti’ sulle corsie li ha avuti. Credo che nessun allenatore negli ultimi 20 anni possa vantarsi di aver avuto un mercato così importante.