Meno di mille minuti in stagione, un solo gol all'attivo e tanti guai fisici. Il quinto scudetto di Sami Khedira con la maglia della Juventus ha un sapore dolceamaro e lo stesso centrocampista ha voluto aggiornare i suoi tifosi affidandosi ai social: "Un'annata molto difficile per me", si apre così il lungo messaggio su Instagram del classe '87. "Se da un lato sono ovviamente felice del nostro successo di squadra e del nono scudetto consecutivo, da dicembre in poi vivo un momento personalmente molto frustrante". Prima un intervento al ginocchio, poi 43 minuti in campo contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e l'immediato nuovo stop a distanza di sei mesi. "Due seri infortuni che mi hanno costretto a giocare solo 18 partite in questa stagione", Khedira spiega. E suona la carica: "Mi aspetto molto di più da me: ogni volta che cadi giù devi saperti sempre rialzare! Questa è stata la mia mentalità per tutti i miei 14 anni di carriera, nei quali sono stato capace di vincere 20 titoli in tre dei migliori campionati d'Europa. Credetemi, lavoro duro ogni giorno per tornare in campo il prima possibile e sono convinto che posso riacquisire la mia forza di un tempo".