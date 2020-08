Un’altra stagione di Serie A è finita, una delle più strane di sempre, interrotta da una pandemia e conclusa con una serie impressionante di partite concentrate in poco più di un mese. Con la retrocessione del Lecce è arrivato l’ultimo verdetto stagionale, ma in questo pezzo raccogliamo le migliori giocate offerte dalle ultime partite del campionato, in cui vengono esibite le qualità di giocatori che per motivi diversi hanno avuto una stagione difficile come Zaniolo e Koulibaly, quelle di un protagonista minore come Rafael Leao e di uno dei migliori giocatori della Serie A come Lukaku, e infine il grande livello raggiunto dal possesso del Sassuolo.

Qui recupera un pallone vagante nella propria trequarti, spalle alla porta, con un controllo difficile e poco felice che lo costringe ad arretrare ancora. A quel punto il manuale dell’attaccante prevede di appoggiare dietro e far ripartire l’azione con calma, ma Lukaku sa che il Napoli è sbilanciato e c’è spazio dietro la sua difesa. Allora con la suola si porta il pallone alle sue spalle, si gira e, dopo un tocco di esterno sinistro, sempre con l’esterno sinistro trova una traccia in profondità per l’inserimento di Barella, mettendo due giocatori dell’Inter davanti alla porta. Come ha fatto a vedere il movimento del compagno? Come gli è venuto in mente di servirlo con quel lancio di esterno dall’esterno del campo? Sono domande a cui è difficile rispondere, ma che è bello farsi anche ad agosto, anche con questo caldo.

Lukaku è grande e grosso e la più facile conclusione è che per il campo si muova impacciato come un attaccante grande e grosso, ma ormai dovremmo aver capito che non è così. Le sue corse sull’esterno, la qualità in rifinitura, Lukaku alla prima stagione di Inter ha mostrato a tutti i motivi per cui Conte lo ha così fortemente voluto nel suo 3-5-2.

Per un momento il Milan si era illuso di potersi aggrappare a Rafael Leao per dare senso a una stagione difficile. Sarebbe stato strano però caricare di questo tipo di responsabilità un giocatore di 21 anni al primo anni in Italia. Dopo la pausa Pioli è riuscito a costruire la squadra intorno alla singolarità di Ibrahimovic e alla voracità di Rebic, usando il portoghese come un'arma a partita in corsa, una mossa intelligente in un calcio con 5 sostituzioni. Leao a partita in corsa è un giocatore fresco, che può accendere le sfide con la sua rapidità, saltando avversari e correndo in campo aperto anche con giocate complesse.

Qui controlla con la punta un lancio di Kessié aggiustandosi il pallone per un corsa verso il centro, ma invece di continuare la sua corsa, Leao fa una scelta assolutamente controintuitiva ribaltando la sua giocata con il tacco destro. Così facendo costringe Yoshida a dover cambiare la direzione della sua corsa. A quel punto la differenza tra i due è incolmabile per il difensore della Sampdoria: Leao con tre potenti falcate lo supera, con il corpo resiste anche al tentativo disperato di Yoshida, che con la spalla prova a fermarlo, finendo solo per cadere a terra.

Djuricic e le connessioni del Sassuolo