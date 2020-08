In Italia per recarsi in visita dai fratelli, Aubameyang è stato protagonista di una sfida di calcio a 7 a Gallarate, in provincia di Varese, a cui ha preso parte insieme all'ex attaccante di Samp e Bari, Vitali Kutuzov. Non è la prima volta che il campione dell'Arsenal torna alle origini, sfidando tutti al campetto

Pierre-Emerick Aubameyang in campo a Gallarate per una sfida di calcio a 7. Nessun colpo di calore, a testimoniarlo oltre ai presenti, anche una foto postata su Instagram da Vitali Kutuzov, ex giocatore di Milan, Bari e Sampdoria, che era tra i fortunati in campo. Il centravanti dell'Arsenal, che ha fatto le giovanili nel Milan e che viene spesso in Italia per trovare i fratelli Willy e Catilina, ha infatti organizzato una partita 7 vs 7 in un centro sportivo di Gallarate, in provincia di Varese. Tra i fortunati a condividere il campo con il francese, uomo da 29 reti in 44 presenze quest'anno con i 'Gunners', alcuni calciatori dilettanti della zona. Aubameyang ha giocato con la sua divisa dell'Arsenal, consegnando e regalando maglie a tutti i presenti. Già negli anni scorsi, l'ex centravanti del Borussia era stato protagonista di partitelle improvvisate a Varese e Legnano.