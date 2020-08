Un balzo da grande portiere con atterraggio non su un campo di calcio ma sull'acqua della piscina: Gianluigi Buffon si sta godendo le vacanze in famiglia e non perde occasione per dare sfoggio delle sue qualità in porta. Come si vede in un video pubblicato sul profilo Instagram. "Anche in piscina non si passa", ha scritto l'ex capitano della Nazionale. "Unico", ha commentato Pjanic con tanto di cuore