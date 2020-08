Il Cagliari cambia pelle e sceglie Adidas come sponsor tecnico per la prossima stagione. I rossoblù hanno presentato una nuova maglia, con un bellissimo video pubblicato sui social. Dai più grandi ai bambini: tutti i tifosi vestono i colori della loro squadra del cuore per le vie della città. Tra loro anche i calciatori, che poi con la nuova maglia entrano nella Sardegna Arena. Un omaggio a Cagliari, con un passo indietro nel passato e uno sguardo avanti nel tempo. "Guarda, in questa maglia c'è tutta la nostra storia, i nostri colori, la nostra passione. Se la osservi bene puoi vedere un riflesso del nostro futuro", le parole scelte per presentare la nuova divisa. Dopo la svolta tecnica con l'arrivo di Eusebio Di Francesco in panchina, un altro cambio netto per il Cagliari che ha già lanciato la maglia negli store ufficiali presenti sia online che nella città.