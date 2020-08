Il Cagliari riparte in vista della prossima stagione e nel gruppo è presente anche Radja Nainggolan. In attesa che il club sardo trovi un accordo con l'Inter, il belga è stato inserito nella lista per il ritiro da Eusebio Di Francesco

Inizia ufficialmente la stagione del Cagliari 2020-2021. La squadra del neo allenatore Di Francesco si ritrova oggi, martedì 18 agosto, ad Asseminello per la preparazione in vista del prossimo campionato. C'è una sorpresa, che risponde al nome di Radja Nainggolan. Il belga è stato inserito nella lista. Il suo prestito scade a fine agosto e, dunque, ancora per pochi giorni è di fatto un giocatore del Cagliari. Con l'ok del club nerazzurro ha iniziato la preparazione con i compagni, in attesa di notizie dal mercato. Nainggolan ha già trovato l'accordo economico con il club rossoblù, ora serve che le due società si siedano al tavolo per trovare una soluzione.