In un video su Instagram, Antonio Mirante ha rivelato di essere risultato positivo al test del Covid-19: “Volevo dirvi che sto bene, non ho sintomi ma spero di guarire presto per ricominciare la preparazione con i miei compagni”

Dopo i due ragazzi della Primavera, un altro positivo al coronavirus della Roma. Si tratta di Antonio Mirante. Il portiere ha voluto condividere la notizia con i suoi followers su Instagram. E’ in isolamento e in buone condizioni, come ha spiegato nel video postato nelle sue storie Instagram: "Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono purtroppo risultato positivo al test del Covid-19", ha detto. E ha aggiunto: "Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo. Né tosse, né febbre. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare prima possibile la preparazione con i compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio”.

Roma Primavera, ieri due ragazzi positivi

In una nota stampa, il club giallorosso aveva comunicato nella giornata di martedì che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, erano risultati positivi al Covid-19 due giocatori della rosa della Primavera. I giocatori sono in isolamento domiciliare, asintomatici. Le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore